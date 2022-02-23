Son dakika haber: Doç. Dr. Savaşçı Pandeminin sonuna geldik

Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantına yakalandığını ve çok hafif geçirdiğini belirtip, "Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantı ile enfekte olduğunu belirterek, "2 doz aşılıydım, 2 yılda hiç hasta olmamıştım. Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Tabi ki destek tedavileri, vitaminler aldık; ama özellikle aşılarımızın olması bu hastalığı bize çok hafif atlattırdı. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir. İklim değişikliği, globalleşen dünyada 3 yılda, 5 yılda bir farklı pandemiler görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzücü olarak sabit sayılı biraz daha devam edebilir" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, aşısız olanların maske takıp takmayacağına ilişkin ise "Aşısı olmayan kişilerin kendisini çok iyi koruması lazım, toplu alanlara girmemesi, maskesini hiç çıkarmaması lazım. Aşılı insan bu hastalığı çok hafif belirtiler ile geçireceği için normal iş hayatına, sosyal hayatına dönmesinde bir mahsur yok artık. Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM'de dolaşabiliriz" diye konuştu.

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Şaduman UNUTMAZ- Burak TEKİN/ ANKARA, -