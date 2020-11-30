EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti

30.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:31
EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti

Maltepe'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri öne sürülen iki kişi, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklandı. İki şüpheli ifadelerinde mağdur olduklarını ve Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu

Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., "Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu. Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDILAR

İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, "Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.

EMNİYET İFADELERİNDE OKTAY KAYNARCA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler Şiyar A. ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Osman Kavala Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:31:53. #1.14#
title