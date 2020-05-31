Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan "Dur" ihtarına uymayan A.P, polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Arslan'ın naaşı Diyarbakır'dan memleketi Samsun'a götürülmek için uçağa bindirilirken arkadaşları Diyarbakır Havalimanı'nı tekbirlerle inletti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Atakan Arslan'ı şehit eden silahlı saldırının faili düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

YANINDAKİ 2 KİŞİ TESLİM OLMUŞTU

Arslan'ın şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunan ve olayın ardından kayıplara karışan 2 şüpheli, gece saatlerinde polis karakoluna giderek teslim olmuşlardı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Acı haber, şehidin Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.