Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor

Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran ile eşi Müjde Baran ve stajyer Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki daireye girince acı manzarayla karşılaştı.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

OCAK AÇIK KALMIŞ

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

YAKINLARI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları, evin bulunduğu sokağa geldi. Aileler, burada uzun süre gözyaşı döküp, ağıt yakarak, sinir krizi geçirdi.

EVDE İNCELEME

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Olay Yeri İnceleme ekipleri, 3 kişinin ölümüyle ilgili avukat Ömer Baran'ın evinde araştırma başlattı. Çok yönlü çalışma yapan polis ekipleri, Baran çifti ve Akbaş'ın ölümüne yol açtığı değerlendirilen doğal gaz sızıntısının nedenini araştırıyor.