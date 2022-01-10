Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- Diyarbakır
Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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