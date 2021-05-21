Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Diyarbakır'da 8. Ana Jet üs komutanlığına yönelik düzenlenen maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde herhangi bir zayiat olmadan atlatılan saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.