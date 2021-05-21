Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Diyarbakır'da 8. Ana Jet üs komutanlığına yönelik düzenlenen maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde herhangi bir zayiat olmadan atlatılan saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs Çarşamba günü askeri tesise yönelik maket uçakla saldırı girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde herhangi bir yaralanma olmazken, saldırı girişimi sırasında meydana gelen patlama, kentin çeşitli yerlerinden duyulmuştu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'daki askeri tesise yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeye göre, saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen 1 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'ne gerçekleştirilmek istenen saldırının ardından bölgedeki son durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

BATMAN VE ŞIRNAK'TA DA SALDIRI GİRİŞİMİ OLDU

Dün akşam saatlerinde Batman ve Şırnak'ta yine maket uçakla gerçekleştirilmek istenen saldırı girişimleri, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde kontrol altına alınmıştı.

Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
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