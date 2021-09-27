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Son dakika: Diyanet Karabağ şehitlerini andı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel

Son dakika habere göre Diyanet Karabağ şehitlerini andı Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için bugün Ankara Hacı Bayram Camii'nde program düzenledi.

ANKARA (İHA) - Diyanet Karabağ şehitlerini andı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için bugün Ankara Hacı Bayram Camii'nde program düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümünde Karabağ şehitlerini anmak için Ankara Hacı Bayram Camii'nde program düzenledi.

Akşam namazını müteakip başlayan programda Mevlitten bahirler okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ardından şehitler için dua edildi.

Yatsı namazıyla sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara lokum ikram edildi.

Son dakika: Diyanet Karabağ şehitlerini andı

Son dakika: Diyanet Karabağ şehitlerini andı

Son dakika: Diyanet Karabağ şehitlerini andı

Son dakika: Diyanet Karabağ şehitlerini andı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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