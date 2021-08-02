Son dakika! Dışişleri: Yunanistan'ın Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararını kınıyoruz
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Son dakika! Dışişleri: Yunanistan'ın Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararını kınıyoruz

Son dakika! Dışişleri: Yunanistan'ın Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararını kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı aldığı belirtildi. Kararın kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak, sayıları 103'e düşürülmüştür. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı tescillenmiştir. Öte yandan, Yunanistan'da okullarla ilgili olarak son yapılan yasal düzenlemede, azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılık yapıldığı görülmüştür. Lozan Barış Antlaşması hükümlerini ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının bir başka göstergesidir" denildi.

'AYRIMCI POLİTİKAYA SON VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Yunanistan'ın, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden geldiği ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal ettiği belirtilerek, "Yunanistan'ı, son yasal düzenlemelerde de görülen, Azınlık okullarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikaya son vermeye davet ediyoruz. Uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır. Türkiye, hem ikili temaslarda, hem de uluslararası platformlarda, Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Dışişleri: 'Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
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