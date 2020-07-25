Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Selanik'te şanlı bayrağımızın yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'tekiAgia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Bölük" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi. Yunanistan'da yapılan bu küstah harekete Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Bakanlık, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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