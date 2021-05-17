Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarını kınadı
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarını kınadı

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarını kınadı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarına karşı ülkesinde düzenlenen protestolar bağlamında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik beyanlarını reddetti ve kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarına karşı ülkesinde düzenlenen protestolar bağlamında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik beyanlarını reddetti ve kınadı.

Bilgiç, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz.

Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin, Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yinelemişti. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.

Karl Nehammer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlayarak, bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.

Türkiye'nin, söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soru üzerine ise Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılmasının ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin, gerilimi artırdığı iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarını kınadı - Haberler
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