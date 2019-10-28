Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu "Duyum aldık" deyip açıkladı: YPG, DAEŞ'li teröristleri para için bıraktı

28.10.2019 14:31

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristbaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili, DEAŞ ile bundan sonra da mücadeleye devam edileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "'YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları inceliyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez.

RUSYA İLE SOÇİ MUTABAKATI

Rusya'dan askeri bir heyet geliyor, detayları görüşeceğiz. Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz.