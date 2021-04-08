Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Başkanlarının Türkiye ziyareti sonrası gündeme gelen koltuk kriziyle ilgili olarak, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Uluslararası protokol kuralları uygulandı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyareti sona erse de koltuk krizi ile başlayan tartışmalar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in ise ayakta kaldığı ana ilişkin fotoğraf, gündem oldu. Bu duruma sessiz kalmakla eleştirilen Michel ise "Görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik" dedi.

Kriz çıkaran o fotoğraf:

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Polemik konusu olan anlarda ise, Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen şaşkınlıkla ayakta kaldı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan üçlü koltuğa oturdu.