Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
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Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Başkanlarının Türkiye ziyareti sonrası gündeme gelen koltuk kriziyle ilgili olarak, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Uluslararası protokol kuralları uygulandı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyareti sona erse de koltuk krizi ile başlayan tartışmalar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in ise ayakta kaldığı ana ilişkin fotoğraf, gündem oldu. Bu duruma sessiz kalmakla eleştirilen Michel ise "Görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik" dedi.

Kriz çıkaran o fotoğraf:

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Polemik konusu olan anlarda ise, Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen şaşkınlıkla ayakta kaldı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan üçlü koltuğa oturdu.

Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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