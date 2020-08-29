Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir programda, Ege Denizi'nde sınırlarını 12 mile çıkaracağını açıklayan Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın kararının savaş nedeni olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 Mil'den 12 Mil'e çıkartmasına müsaade etmeyiz" dedi.

29.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sınırlarını 12 mile çıkaracağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 Mil'den 12 Mil'e çıkartmasına müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"ORUÇ REİS BÖLGEDE 90 GÜN DAHA ÇALIŞACAK"

A Haber canlı yayınına konuk olan Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Navtex'lerin devam edeceği sinyalini veren Bakan Çavuşoğlu, "Açıktan karaya gelerek çalışmaları, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek" dedi.

YUNANİSTAN'A 12 MİL MESAJI: MÜSAADE ETMEYİZ

Ege Denizi'nde sınırlarını 12 mile çıkaracağını açıklayan Yunanistan'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkartmasına müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA BİZİ HAKLI BULAN AVRUPA ÜLKELERİ VAR"

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip Türkiye bize güç gösterisi yaptı diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir.

BATI TRAKYA'DA NELER OLUYOR?

Biz ne zaman bir adım atsak Yunanistan aksine bir hamle yapıyor. Biz yeni okullar açmaya devam ettikçe, örneğin Bozcaada'daki, Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Yunanistan insanlıktan ve insanların faydalarından söz ediyor ancak kendisinden olmayanlara neler yaptıkları ortada. Bu da Yunanistan'ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilinmelidir ki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değildir.

"ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ OLUMLU GEÇTİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile yaptığı görüşmede attığımız tüm adımları anlattı. Trump ile olumlu atmosferde bir görüşme oldu. Sorunların çözülmesi için bir görüşme yapıldı."

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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir

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