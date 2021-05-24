Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in düzenlediği resepsiyona katıldı
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in düzenlediği resepsiyona katıldı

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in düzenlediği resepsiyona katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Şampiyon Belediye Başkanları girişimi hedefine uygun çalışmalarının yanında Suriyelilere da sahip çıktığını belirterek, Gaziantep'in kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve şehrin sanayisinin, ticaretinin, kültürünün...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Şampiyon Belediye Başkanları girişimi hedefine uygun çalışmalarının yanında Suriyelilere da sahip çıktığını belirterek, Gaziantep'in kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve şehrin sanayisinin, ticaretinin, kültürünün ve mutfağının Türk dış politikasına değerli katkıları bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle düzenlenen resepsiyonda katılımcılara hitap etti.

Çavuşoğlu, OECD'nin bu girişiminin 5 yıl önce, dünyada artan eşitsizliklerle mücadelede yerel yöneticilerin bir araya gelmesi amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Dünyada 64 büyükşehir belediye başkanından oluşan bu oluşuma yalnızca bu alanda önemli çalışmalar yürüten belediye başkanlarının davet edildiğini belirten Çavuşoğlu, Şahin'in davet edilmesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Çavuşoğlu, Şahin'in belediyecilikte olduğu kadar uluslararası örgütlerle çalışmalarda önemli bir tecrübesi bulunduğuna işaret etti.

OECD ve BM gibi çok yararlı örgütlenmelerin kullandığı terminolojilerin kadim medeniyetimizde yerinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz düşküne, yoksula, yetime, öksüze sahip çıkmayı borç bilen bir milletin fertleriyiz, bunu bir ibadet sayarız. Komşusu açken kendisi tok yatmayı reddeden bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla Gaziantep Belediyemiz bu adımlarıyla zaten bize ait olan değerleri hayata geçiriyor. Gaziantep'i özel kılan başka bir husus da çok sayıda Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapması." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Şampiyon Belediye Başkanları girişimi hedefine uygun çalışmalarının yanında Suriyelilere da sahip çıktığını, Gaziantep'in kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve şehrin sanayisinin, ticaretinin, kültürünün ve mutfağının Türk dış politikasına değerli katkılar yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Gaziantep'te Irak ve KKTC'nin başkonsolosluğu ve 12 ülkenin fahri başkonsolosluğunun bulunduğunu aktardı.

Şahin'i tebrik eden Çavuşoğlu, bundan sonra da Dışişleri Bakanlığı olarak Şahin'e çalışmalarında destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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