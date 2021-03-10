Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı'na çelenk koydu
10.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı