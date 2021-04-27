Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı.