Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Olay 17.00 saatlerinde Kemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa istikametine seyir halindeki 35 ABH 096 plakalı otomobil sürücüsü Fatma Gözde K.direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kent güvenlik sistemi kameralarının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Kemalpaşa yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yola dökülen yağ trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından kumlanarak yol trafiğe açıldı.

Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
21 yaşındaki üfürükçü, 'Cin var' dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
21 yaşındaki üfürükçü, "Cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza
Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:59:50. #1.16#

title