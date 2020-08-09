Son dakika! Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı
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Son dakika! Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı Hasta numarası yaparak duygu sömürüsü yapan dilenci kıskıvrak yakalandı Sahte simitçinin kendini yere atarak yaptığı duygu sömürüsü kamerada Taksim'de elinde simitlerle vatandaşların önünde kendini yere atıp hasta numarası...

09.08.2020 07:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:32

Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı

Hasta numarası yaparak duygu sömürüsü yapan dilenci kıskıvrak yakalandı

Sahte simitçinin kendini yere atarak yaptığı duygu sömürüsü kamerada

İSTANBUL - Taksim'de elinde simitlerle vatandaşların önünde kendini yere atıp hasta numarası yapan dilenci kıskıvrak yakalandı. Sahte simitçinin adeta kendini yere attığı 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, dilenciler her geçen gün farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor. Taksim Meydanında R.G. isimli bir kişi kendini simitçi gibi gösterip, daha sonra turistlerin önüne doğru kendini yere atarak duygu sömürüsü yaptı. Simitçinin yere düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardım etmek isterken, durumu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tim Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler şahsı takibe aldı. İstiklal Caddesine doğru ilerleyen şahıs tekrar kendini yere attı ve vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. bu sırada güven timleri devreye girerek R.G.'yi yakalayıp vatandaşları şahsın dilenci olduğu noktasında uyardı. Dilenci gitmemek için dirense de ekipler işlem yapmak üzere şahsı Taksim Polis Merkezi'ne götürdü. Şahsa kabahatler kanunu gereğince çevreye rahatsızlık vermekten ötürü 187 lira ceza kesildi. Vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan kişi kameralar tarafından görüntülendi.

Öte yandan R.G.'nin geçtiğimiz yıllarda da aynı yöntemle insanların duygusunu sömürdüğü anlar kameralara yansımıştı.

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Son dakika! Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı

Kaynak: İHA

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