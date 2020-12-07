Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

07.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:18
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı dairenin yatak odasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı dairenin yatak odasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanın üst katlarında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 7 kişi tedaviye alındı. 

Olay, öğle saatlerinde, Gebze İnönü Mahallesi 167 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katındaki dairede oturan Suriyeli ailenin evinde yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar apartmanı sararken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada binanın üst katlarında mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  


Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

İlgili Haberler

Yangında çatıda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında çatıda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı
Yaylada kardan mahsur kalan 3 kişi ile hayvanları kurtarıldı
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Son dakika haberi! 4 katlı binanın çatısında yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Acun Ilıcalı Gökhan Alkan
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:18:04. #1.15#
title