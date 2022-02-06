Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Uyarıyorum, bu bir mesajdır - Haberler
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Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Uyarıyorum, bu bir mesajdır

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ziyaretini eleştirdi. Bahçeli, "Bildiğiniz gibi ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye gelmiştir. Bu adamın ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi bir mesajdır. Güya askıda faturayla ilgili bilgi alacakmış, sen kimi kandırıyorsun? Kasti ve programlanmış bir tahrik ve mesajdır, buradan uyarıyorum" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampın ikinci gününde basın açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin satır başlıkları arasında ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret de vardı.

"GÜYA FATURAYLA İLGİLİ BİLGİ ALACAKMIŞ, SEN KİMİ KANDIRIYORSUN?"

Büyükelçinin İmamoğlu'na gitmesinin bir mesaj olduğunu belirten Bahçeli, "Bildiğiniz gibi ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'ye gelmiştir. Bu adamın ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi bir mesajdır. Güya askıda faturayla ilgili bilgi alacakmış, sen kimi kandırıyorsun? Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum. Bizim de askıda ekmek projemiz var, haberin oldu mu? Okyanus ötesindeki talimat listesini belli ki uygulamaya koyulmuşlardır. " dedi.

"HERKES HADDİNİ, HUDUDUNU BİLSİN"

Sözlerine devam eden Bahçeli, "Herkes haddini, hududunu bilsin. Türkiye'yi yön verilecek, idaresi çiğnenecek bir ülke olarak göremezler. Aynı şekilde Kavala davasıyla ilgili de durum budur. Avrupa'nın sözde kararı Türkiye'nin hukuk gücüne karışmaktır. AİHM kendi işine bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

MHP, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)

Ismail Yılmaz:

Sayın Bahçeli iyi konuşmuş saygılar.

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mehmet Yılmaz:

tamam bütün ülkeler düşman olsun kapatalım kore gibi herkez açlıktan ölsün bunumu istiyosun bahçeli turist gelmesin gemi ticareti olmasın istemiyosanız kapatın elçilikleri

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