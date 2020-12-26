Son Dakika | Deri sektörü ihracatta çıtayı yükseltti
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Son Dakika | Deri sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

26.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:08
Son Dakika | Deri sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Edinilen son dakika haberine göre Türk deri sektörü küresel salgının yaralarını sarmaya başladı.

Türk deri sektörü küresel salgının yaralarını sarmaya başladı. Bu yıl 5.'si düzenlenen 'Leather&Fur' fuarı, sektör için adeta can suyu oldu ve 30 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, "2021 hedefimiz ihracatta 2019'a göre en az yüzde 30 büyüme. Fuara gelen yabancıların alım iştahı bu hedefi gerçekleştirebilecek olmamızın en büyük göstergesi. Türk deri sektörü altyapı anlamında dünyada lider konumda" dedi.

Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün güçlenerek büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "Küresel ekonominin durma noktasına geldiği 2020'de iki fuar düzenledik. Ağustos ve Aralık etkinliklerimizde toplamda 100 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefledik. Elimize ulaşan veriler hedefimize yaklaştığımızı gösteriyor. Bu yılki fuarlarımızın gerçek ticari yansımalarını 2021'de alacağız. Ticaretten ziyade sektörümüze moral ve motivasyon kaynağı olduk. Atölyelerimizin ışıkları hiç kapanmadı. Sektörümüzün genelinde şu anda kapasite oranları yükseldi. İki ay sonrasının siparişleri hazırlanıyor. İtalya'dan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerimiz şaşkınlık içerisinde kaldılar ve en önemlisi mutlu oldular. Sektörler açısından tekrar hayata dönüş sinyallerini görmek onları sevindirdi. 2021'e 1-0 önde başlıyoruz. Doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Deri, kürk ve süet özelinde dünyanın en büyük ihtisas fuarı olduğumuzu söylemek yanlış olmaz" dedi.

Gözmen, "Satışlarımız tamamen fiziki. Sanal fuarları ve dijital pazarlama faaliyetlerini dernek olarak elbette destekliyoruz ve yatırımlar yapıyoruz ancak yabancılar deriye dokunup hissetmedikleri zaman sipariş aşamasına geçmeleri zaman alıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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