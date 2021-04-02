Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR - Haberler | Güncel
Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyündeki yangının ilk başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyündeki yangının ilk başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında başlayan küçük çaplı yangının kısa sürede yayıldığı görülüyor.

Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart günü bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

İLK AN ORTAYA ÇIKTI

Yangına ilk çıkış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında başlayan küçük çaplı yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı görülüyor. Bacadaki kıvılcımların samanlıklara ulaşması ile çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede köyün büyük bir bölümünde etkili oldu.


Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Dereiçi köyündeki yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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