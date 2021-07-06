Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, dere yatağında mahsur yalan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, dere yatağında mahsur yalan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yunusemre'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaralı bir martı, dere yatağında mahsur kaldı. Martının sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekipleri, martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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