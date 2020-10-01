Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı

01.10.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:37
Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sularında ilçe merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede yandaki eve de sıçradı. Çevrede dumanı fark edenler  itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gemerek Belediyesi ile Sızır ve Çepni belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı
Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı
Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı
Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ali Sürmeli Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Can Bartu Arda Turan Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:39:14. #1.15#
title