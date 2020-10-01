Son Dakika | Depoda çıkan yangın eve sıçradı

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sularında ilçe merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede yandaki eve de sıçradı. Çevrede dumanı fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gemerek Belediyesi ile Sızır ve Çepni belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN