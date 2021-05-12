Son dakika: Denizli'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haber: Denizli'nin Çardak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Hayriye ve Beylerli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 6 hektarlık alanda hasara neden olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel, AA muhabirine, yangına karadan 40 arazöz, 5 dozer, 10 itfaiye aracı, 130 orman işçisi ve 21 itfaiye personeli ile havadan 4 helikopterle müdahale ettiklerini belirtti.

Dağlık arazide yayılan yangının ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındığını kaydeden İncel, bölgede yeniden alevlenme olmaması için geceden bu yana soğutma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, yangınla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.V. ile Y.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yangının farklı noktalardan yayıldığının tespit edilmesi nedeniyle kundaklama şüphesinin bulunduğu, jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek