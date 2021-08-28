Son dakika! Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika! Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika! Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Denizli'ye gelen Süleyman A. yönetimindeki 34 EG 6414 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında Bakırlı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.

Otobüsteki yolcular tahliye edildi, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, alevlerin sardığı otobüsteki yangına müdahale etti.

Polis ekipleri, kara yolunun tek şeridini trafiğe kapatırken yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular başka araçla otogara nakledildi. Büyük maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Son dakika! Denizli'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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