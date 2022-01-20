Son dakika! Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kocabaş Mahallesi'nde Metin Karataş (56) idaresindeki 20 AEA 082 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri