Son dakika! Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika! Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika! Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocabaş Mahallesi'nde Metin Karataş (56) idaresindeki 20 AEA 082 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Karataş, Denizli, Güncel, Haber

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