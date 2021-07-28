Son Dakika | Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak istikametine giden İ.U'nun kullandığı 34 VK 0079 plakalı otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Yukarı Mahalle mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Ercan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

Yemek için aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı
Yemek için aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Müge Anlı Yıldız Tilbe Diana Spencer
Spor Eda Erdem Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:02:36. #1.15#

title