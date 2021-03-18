Denizli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle Şehitlikte anma töreni

Denizli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle Şehitlikte anma töreni

DENİZLİ'de, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü nedeniyle Asri Mezarlık'ta bulunan Şehitlik'te anma töreni düzenlendi.

Denizli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Asri Mezarlık'ta bulunan Şehitlik'te etkinlik düzenlendi. Törende Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11'inci Komando Tugayı Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz Alper, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Güzilar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ilçe belediye başkanları, gazi ve şehit yakınlarıyla vatandaşlar hazır bulundu. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı