Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA
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Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmaya çalışan adamın da boğulma tehlikesi geçirmesi ve kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmaya çalışan adamın da boğulma tehlikesi geçirmesi ve kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde ki Kızlar Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren kadın, dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Kadını gören bir vatandaş ise kurtarmak için suya atladı. Kendisi de dalgaların arasında kalan adam, çevredekilerden yardım istedi. Suda çırpınan kadın ve erkek, halat yardımıyla kıyıya çekildi. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde suda bulunan iki kişinin atılan halatı tutmaya çalışması ve kıyıda yaşanan panik anları yer alıyor. Sağlık durumları iyi olan iki kişi, sağlık kontrolleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA
Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA
Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA
Son dakika... DENİZDE YAŞANAN CAN PAZARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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