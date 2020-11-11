Son Dakika | Dehşet anları kamerada
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Son Dakika | Dehşet anları kamerada

11.11.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:24
Son Dakika | Dehşet anları kamerada

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün Çilhane Mahallesi Ahmet Aşçı Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 bıçak darbesi alan Saffet Karaöz (50) hayatını kaybetmiş, arkadaşı Coşkun Üresin (52) ise bıçakla ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Alaattin S.(20) ile olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Alaattin S. ile olaya karıştığı belirlenen 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince alınan sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Alaattin S., Zafer Ö., Burak S. isimli şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. O.A. ve R. K. ise adli kontrol kaydıyla, 1 kişi de savcılıkça serbest kaldı.

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde kavga ve bıçaklama anı anbean görülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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