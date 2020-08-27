Son Dakika | DEAŞ'LI TERÖRİSTİN KALDIĞI OTEL ODASI GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | DEAŞ'LI TERÖRİSTİN KALDIĞI OTEL ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'a bombalı eylem yapmak içiin geldiği öğrenilen DEAŞ Terör Örgütü üyesi H.S.?nin, Küçükçekmece'de kaldığı otel odası görüntülendi.

27.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:56

İSTANBUL'a bombalı eylem yapmak içiin geldiği öğrenilen DEAŞ Terör Örgütü üyesi H.S.?nin, Küçükçekmece'de kaldığı otel odası görüntülendi. Otel sahibi Ramazan Akın, terör örgütü üyesinin soğuk birİ olduğunu ve kaldığı süre boyunca kimse ile diyalog kurmadığını söyledi.

İstanbul'u kana bulamak için hazırlık yaptığı belirlenen DEAŞ Terör Örgütü üyesi H.S. geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, H.S.?nin eylem noktası belirlemek için İstanbul'un çeşitli noktalarında keşif yaptığı görüntüler de ortaya çıktı. Küçükçekmece'de bulunan bir otelde konakladığı bilinen H.S.?nin kaldığı oda görüntülendi. Kaldığı süre boyunca oda servisi ve diğer hizmetlerden yararlanmadığı öğrenilen H.S.?nin, otelden sabahın ilk ışıklarında ayrılıp akşam saatlerinde döndüğü belirtildi.

"UFAK BİR ÇANTA İLE GELİYOR, ERTESİ GÜN İSE BÜYÜK BİR VALİZ İLE GELİYOR"

Otel sahibi Ramazan Akın, "Bu şahıs otele gelmeden önce telefon açıyor, 2 gecelik oda rezervasyonu yapıyor. Telefon görüşmesinden birkaç saat sonra akabinde konaklamak için geliyor. Biz de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından konaklaması için odasına çıkarttık. Kimse ile fazla bir diyalogu olmadı. Odaya giriş yaptıktan birkaç saat sonra çıkış yapıp, tekrar gece saatlerinde geldi. Ertesi gün yine sabah odadan çıkıp, gece saatlerinde valiz ile odaya giriş yapıyor. Yanında kimse yok tek başına geldi. İlk etapta ufak bir çanta ile geliyor, ertesi gün ise büyük bir valiz ile geliyor. O valiz ile de sonuna kadar konakladı" dedi.

"SOĞUK BİR İNSANDI"

Akın, "Soğuk bir insandı. Kimse ile konuşmadı, bir diyalogu yoktu, sadece girip çıkıyordu. Operasyon anı ise bizim için iyi bir deneyim olmadı. Operasyon olduğundan, sonradan haberimiz oldu. Ben o esnada evdeydim, evde kalıyordum. Geldiğimizde operasyon bitmişti. Şahıs odadan çıkartılmıştı" ifadelerini kullandı.

"NOKTA ATIŞI YAPTILAR"

Polis ekiplerinin operasyonda nokta atışı yaptığını da belirten Akın, "Bize operasyon hakkında bir bilgi verilmedi. Muhtemelen çalışmasını da yapmışlar. Yan binalarda ve çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı. Emniyetten arkadaşlar vardı burada. Direkt zaten odasına çıkmışlar. Nokta atışı yaptılar. Kimseye de herhangi bir zarar ziyan olmadı." şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | DEAŞ'LI TERÖRİSTİN KALDIĞI OTEL ODASI GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Dünya
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex...
Eğirdir Gölü'ne giren 5 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti Güncel
Eğirdir Gölü'ne giren 5 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor
Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek
Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Faik Öztrak Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son Dakika | DEAŞ'LI TERÖRİSTİN KALDIĞI OTEL ODASI GÖRÜNTÜLENDİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 22:57:07. #1.14#
title