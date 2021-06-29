Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti

Son dakika: Danıştay, 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yapılan yürütmeyi durdurma talebi hakkında kararını açıkladı. Buna göre; Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay'dan karar geldi. Habertürk'ün haberine göre, Danıştay İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti.