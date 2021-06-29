Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti
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Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Danıştay, 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yapılan yürütmeyi durdurma talebi hakkında kararını açıkladı. Buna göre; Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay'dan karar geldi. Habertürk'ün haberine göre, Danıştay İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma göndermişti. 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların "haksız ve hukuki dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti. Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna belirtilmişti. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, "kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı"na dikkat çekilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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