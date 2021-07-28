Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Öz'e ait 3 keçi, dün akşam saatlerinde Spil Dağı eteklerinde otlarken mahsur kaldı. Keçilerinin mahsur kaldığını söyleyen Öz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yardım istedi. Spil Dağı'ndaki yaklaşık 100 metrelik kayalık bir yamacın ortasında mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin yukarıdan halatla alana inmesinin ardından tek tek yukarı çıkarıldı. Keçilerine kavuşan Ahmet Öz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

 


Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika... Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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