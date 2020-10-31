Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıktığını duyurdu.

"KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE SON AŞAMAYA GELDİM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirterek, "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da koronavirüse yakalandı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ben, eşim ve kızımın testi pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" dedi.