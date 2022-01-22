Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten mahkemeye sevk edilen Sedef Kabaş tutuklandı

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

GECE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye girerken gazetecilerin çektiği Sedef Kabaş, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş'ın kelepçe takılmamasına rağmen ellerinde kelepçe varmış gibi yapması ise dikkat çekti.

TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasetten de sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve bakanlardan gelen mesajlarda "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretin milli iradeyi hedef aldığı" vurgusu vardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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