TBMM Başkanı Şentop Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hain terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen