Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek.

Oktay'a, 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşın Işıkgece, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak eşlik edecek.

Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı öncesinde Oktay'ın, Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Toplantı kapsamında, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile baş başa görüşecek Oktay, iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, akreditasyon, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak protokollerin ardından ortak basın toplantısında konuşacak.

Fuat Oktay daha sonra Kırgızistan'da yapımı tamamlanan Maarif Eğitim Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ile resmi görüşmenin ardından Oktay, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Ziya Selçuk Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Diego Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için yarın Kırgızistan'a gidecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:48:30. #1.15#

title