Emine Erdoğan, Siirt'te Yağmurtepe İlkokulu'na kazandırılan kütüphanenin açılışını yaptı

SİİRT (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt'te Yağmurtepe İlkokulu'nu ziyaret ederek, himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okula kazandırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Siirt'e gelen Emine Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile Yağmurtepe İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çocuklar ve okul müdürü Eylem Çelik tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okulda kurulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kitap desteği sunulan kütüphaneyi gezen Emine Erdoğan, çocuklarla görüştü, onlara hediyeler verdi. Milli Eğitim Bakanı Özer de Emine Erdoğan'a kütüphane hakkında bilgi verdi.

Emine Erdoğan daha sonra, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti ve çocuklarla sohbet etti.