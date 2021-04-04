Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 103 emekli amiralin dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu yayımladığı bildiri üzerine açıklamalarda bulanacağı değerlendiriliyor. Öte yandan AK Parti MYK da yarın saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacak.

Dün gece yarısı, 103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Söz konusu açıklama sonrasında siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiriye ilişkiye ilişkin soruşturma başlattı.

YARIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK

Siyasi isimlerin açıklamalarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

BİLDİRİ NEDENİYLE MYK TOPLANTISI ÖNE ÇEKİLDİ

Öte yandan AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı da bildiri üzerine yarın gerçekleştirilecek. Bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" ifadesinde bulundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:41:12. #1.15#
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