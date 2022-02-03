Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi net mesaj: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Ukrayna'ya bir gezi gerçekleştirecek. Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin tırmandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı. "Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum."

"PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK"

Ukrayna lideri Zelensky ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye'ye ziyaretini gerçekleştirecek. Bu iki ziyareti yapmadan, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama görüşmeleri yaptıktan sonra neyi nereye oturtacağımızı; bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek bizler için doğru bir gelişme değil. Kiev'de yapacağımız görüşmede, Kırım'daki soydaşlarımızın durumu üst sıralarda yer alacaktır." dedi.

"BİZİM MAHKEMELERİMİZİ TANIMAYANI BİZ DE TANIMAYIZ"

Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına da değinen Erdoğan, "Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Şu anda bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır."

İSRAİL CUMHURBAŞKANI, MART AYINDA TÜRKİYE'YE GELİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti hakkında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Mart ayının ortalarında o ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle birlikte ikili ilişkilerimizi çok daha farklı bir zemine oturtma gayreti içerisinde olacağız. Belki de Herzog'un gelmesinden önce özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışma olacak."

"YUNANİSTAN'IN ALIŞILMIŞ TAVRINI İLK KEZ YAŞAMIYORUZ"

Erdoğan son olarak Yunanistan'ın 12 mülteciyi ölüme terk etmesi hakkında da şunları söyledi: "Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu. Şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum."