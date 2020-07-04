Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan uyarılara rağmen gerçekleştirilen toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi. Erdoğan, "Arkadaşınızı askere uğurlamak isterken zehirliyorsunuz. Böyle bir anlayış olamaz. Valiye talimat verdim. Böyle bir manzara gördüğünüzde toplayın götürün" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan, son günlerde gündemi meşgul eden toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi. Erdoğan, "Arkadaşınızı askere uğurlamak isterken zehirliyorsunuz. Böyle bir anlayış olamaz. Valiye talimat verdim. Böyle bir manzara gördüğünüzde toplayın götürün" dedi. Ayrıntılar geliyor...