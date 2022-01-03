Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Yılın ilk Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında açıkladı. Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğine değinen Erdoğan, Kabine'de alınan kararı paylaştı.

"SALGINDA DAHA ETKİN KORUMA ARAÇLARINA SAHİBİZ"

Koronavirüs salgınında yeni varyantla ilgili konuşan Erdoğan, "Şimdi de salgın Omicron varyantıyla tekrar kapımıza dayandı. Hasta sayılarında artış yaşansa da yatan hasta ve vefatlarda bir sorun gözükmüyor. TURKOVAC'ı da milletimize sunduğumuz dönemde salgına çok daha etkin, korunma araçlarına sahibiz. Milletimden "tamam" diye ifade ettiğim salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır istiyorum." diye konuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"

Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine değinen Erdoğan, "Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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