Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la görüşmelerimiz oldu, yine olur

Son dakika: Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Afganistan'da eninde sonunda atılan tüm adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmıştır. Taliban ile zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını sonrası gazetecilerin gündem ve dış politikaya dair sorularını yanıtladı. Afganistan'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Afganistan'da eninde sonunda atılan tüm adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmıştır. Taliban ile zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

20 yılı aşkın süre içinde gerek Batı gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermedi. Rusya'nın müdahalesi olsun, Amerika'nın müdahalesi olsun, hiçbirinde sağlıklı yaklaşım gösterilmedi. Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla, gerek altyapı gerek üstyapı elimizden gelen gayreti üstlendik. Halen de oralarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece silah, askeri olarak yaklaştı. Trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda adımların geldiği yer belli oldu.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU''

Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakılmış, Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, çeşitli görüşmeler olmuş, netice de ortada. Kendileri söylüyorlar. Biz silah, mühimmat bunları nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik.

"1.5 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇ OLDU SÖZLERİ YALANDIR"

Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 1.5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen vardır. Biz kapılarımızı kesinlikle, bize topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.

"TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ"

Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz. Kapımız çalınırsa görüşürüz, ortada bir gerçek var. Afganistan halkına kapıyı kapatacak halde değiliz. Bizim birçok yatırımcımız orada yatırımlar yapıyorlar. Ondan hiç şüpheniz olmasın.