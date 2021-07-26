Son Dakika: Doğu Karadeniz'de selden etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi! İşte madde madde yapılacak yardımlar

Son dakika: Doğu Karadeniz, günlerdir aşırı yağışların neden olduğu felaketle boğuşuyor. Artvin'e gidip olay yerinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Hazırlanan 6 maddelik eylem planı çerçevesinde esnafa çeşitli destekler verilip, vergi borçları ertelenecek. Bunun yanı sıra iş yeri ve araçlarda meydana gelen hasarlar için de destek sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar, başta Artvin ve Rize olmak üzere birçok yerde hayatı felç etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye gidip incelemelerde bulunarak, vatandaşlara yapılacak desteklerden bahsetti.

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" OLARAK İLAN EDİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

Düzce: Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri

Rize: Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize Merkez'e bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyler; Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler

Artvin: Arhavi ve Murgul ilçeleri

Afet bölgesi ilan edilecek bölgeler için yapılacak yardımlar şöyle sıralandı: