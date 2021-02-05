Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
05.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:07
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul