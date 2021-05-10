Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki olaylar sonrasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki olaylar sonrasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları sonrasında Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları sonrasında Filistinliler nöbete başlamış, İsrail askerlerinin sert müdahaleleriyle karşılaşmıştı. Saldırılarda 305 kişi yaralanırken, bugün Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ise Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRILARI KINADI

Sık sık Filistin halkının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

TÜRKİYE'DEN YANINDAYIZ MESAJI

Erdoğan, İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etmişti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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