Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş