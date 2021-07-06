Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Erdoğan: 'Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca...
Erdoğan: "Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde konuştu: (2)
Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına AK Parti'den ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına AK Parti'den ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:34:49. #1.16#

title