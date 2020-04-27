Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının her geçen gün azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
27.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede atılan adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün azaldığına dikkat çekerek,"İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Test sayısında 1 milyona doğru ilerlerken, ölüm ve vaka sayımız her geçen gün azalıyor. İyileşen hasta sayımızın vaka sayısını geçmesi olumlu bir dönemdir.İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır. Koronavirüste inşallah Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz.

Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı yurduna getirdik. Önce karantinaya aldık, sonra da evlerine gönderdik.

40 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık, sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik.

Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz.

Yurtdışında olup da ağır hastalık geçiren tedavileri yapılmayan, yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken isimli vatandaşımızı kızının çağrısına kulak vererek ülkemize getirdik. Dün sabah ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı yurda getirdik. Bu kardeşimizi sağlık bir şekilde inşallah evine göndereceğiz.

TÜRKİYE'DE HİÇBİR HASTA HASTANEDEN GERİ ÇEVRİLMEMİŞTİR

Avrupa'da ABD'de sigortası olmadığı veya kapasitesi yetmediği için kaderine terk edilmeleri bir gerçektir. Türkiye'de hiçbir hasta hastaneden geri çevrilmemiştir, sahipsiz bırakılmamıştır.

Tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler umarız biraz mahçup olmuşlardır. Maske, tulum, ilaç., dezenfektan, gıda gibi ihtiyaçlardan her alanda ülkemizin altyapısını, üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerin çaresiz kaldığı yerde biz dostlarımıza destek verecek seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istediği dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya açtık. ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor.

Türkiye bu günleri daha güvenle baktığı motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

1 mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bayram sonrasına kadar devam edecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
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