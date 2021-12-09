Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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