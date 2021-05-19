Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün 102. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde İstiklal Marşı'nı okudu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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